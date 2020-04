Musa fitness Lina Almeida é comparada com a Flayslane do BBB 2020

Lina Almeida e comparada nas redes sociais com a cantora Flayslane ©Lau moreno

Ser muito parecido com alguém famoso resulta em comparações constantes. Tem quem se incomode com isso. E tem também quem entre na brincadeira e faça graça ou tire proveito dessa condição.





É o caso da musa fitness Lina Almeida, que após ser apontada como sósia involuntária da cantora Flayslane do BBB 2020 nas redes sociais.

Flayslane ©DIVULGAÇÃO

”Nossa estou longe de ter semelhança com Flayslane esse negócio de quarentena por conta do coronavírus esta fazendo as pessoas ver coisas”, disse a modelo.





Lina Almeida que acompanha agora o programa e a carreira da cantora depois dela estar no BBB20.





Mas só foi notar sobre o assunto depois que um seguidor mandou um direct perguntado se a modelo e a cantora são parentes que a semelhança era real.





Acompanho e adoro e trabalho da cantora. A forma como ela vem gerindo a própria carreira, mostra que será uma grande cantora no nosso país e lá fora”, avalia.





Além de ser campeã no mundo fitness Lina Almeida publica vídeo de dica fitness onde explica passo a passo como fazer os execícios, ela ama a carreira fitness e também ela e Modelo • Atleta • Ed. Física (formando), e sem dúvida estar dando varias dicas nas suas redes sociais.





“É uma das melhores sensações que a vida me deu a oportunidade de sentir, que estou ajudado alguém do outro lado da telinha de um celular”. Pontua.





Sobre a carreira da Modelo e musa fitness acompanhe o instagram @lina_almeidaa e no da @lmpartisticaseassessoria - WhatsApp (74)99931-5404.









Fonte: L.M.P ARTÍSTICAS E ASSESSORIA

Por: Lina Almeida