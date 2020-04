Municípios receberão R$ 20 milhões para combate à Covid-19 até sexta-feira (17)

Presidente da Assembleia Legislativa e secretário especial definiram cronograma de pagamento

Sérgio de Paula e Paulo Corrêa se reuniram nesta terça-feira ©Luiz Carlos Júnior

Os R$ 20 milhões de emendas parlamentares que serão destinados aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul serão depositados até sexta-feira (17). O recurso será destinado para o combate à disseminação do Covid-19.





O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa (PSDB), recebeu nesta terça-feira (14) o secretário especial de Articulação Política, Sérgio de Paula (PSDB), para tratar do cronograma do pagamento.





De acordo com o secretário, todas as emendas serão pagas até sexta-feira. “Tudo estará quitado”, garante.





“Importante a compreensão e apoio do governo neste momento de crise e também dos 24 deputados estaduais que destinaram 55% das emendas parlamentares exclusivamente para o combate ao coronavírus. O recurso será depositado diretamente nos fundos municipais de saúde, possibilitando que cada gestor aplique naquilo que é prioritário na sua cidade”, disse o presidente da Casa de Leis.





O novo coronavírus provocou quatro mortes em Mato Grosso do Sul, sendo duas em Campo Grande e outras duas em Batayporã. Segundo o boletim da SES (Secretaria de Estado de Saúde), divulgado hoje, 115 pessoas estão contaminadas. Outros 18 casos estão sob investigação e 39 pacientes se recuperaram.





Campo Grande é o município com mais casos, 55 no total. Os outros registros foram feitos em Três Lagoas (11), Nova Andradina (10), Dourados (9), Sonora (9), Chapadão do Sul (6), Paranaíba (2), Ponta Porã (1), Naviraí (1), Sidrolândia (1), Alcinópolis (1), Rio Verde (1), Coxim (1) e Corumbá (1).





Por Gabriel Neris