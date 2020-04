Juninho Pernambucano se sensibiliza e pagará clínica a pedinte agredido em MT

Juninho Pernambucano ficou sabendo do caso por meio do advogado que ajudou o pedinte a registrar o boletim de ocorrência e vai pagar a clínica





O ex-jogador de futebol Juninho Pernambucano se sensibilizou com a história do morador de rua Anderson Luiz da Silva Zahn, agredido gratuitamente quando pedia ajuda nas ruas de Sinop (a 500 km ao Norte de Cuiabá). Por isso, vai pagar seu tratamento em clínica de reabilitação para dependentes químicos.





Juninho localizou Anderson por meio do advogado e professor universitário Rogério Pereira, que está lhe prestando assistência desde o registro do boletim de ocorrência. Por conta do ato de filantropia, o ex-atacante entrou nos trand topics do Twitter.





Na postagem, o ex-jogar diz que não adianta ajudar Anderson com doações pois ele “sucumbiria a tentação do uso”. Em seguida, deixa claro que se for preciso, o manterá internado por um ano para que “volte à sociedade como exemplo para os outros” desde que a cura seja alcançada. Ele destacou a necessidade de tratar a questão do vício do homem, em acordo com o próprio Anderson.





A agressão





Anderson foi agredido pelo madeireiro Adonias Correa Santana, conhecido como Tiririca, morador de Tabaporã (a 673 km de Cuiabá). O ato de violência ocorreu em Sinop, nessa quinta (9).





Adonias mostrou dinheiro para atrair Anderson até o carro e o agrediu gratuitamente gritando: "vai trabalhar, vagabundo!". A agressão foi filmada pelo motorista Hidelbrando José Paes dos Santos, que postou nas redes sociais.





O caso já foi registrado na Polícia Civil, que deve abrir inquérito para apurar a conduta de Adonias e Hidelbrando. O madeireiro é réu em 22 processos nas justiças Federal, Eleitoral e Trabalhista e acaba de ser expulso do PSL.









Fonte: RDNews

Por: Jacques Gosch