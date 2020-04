Governo encerra pagamentos de março e movimenta R$ 482 milhões na economia de MS

©Edemir Rodrigues

O Governo do Estado encerra nesta quinta-feira (02.4) o cronograma de pagamento dos servidores públicos estaduais. A folha referente ao mês de março movimenta R$ 482 milhões na economia regional e atinge 77,9 mil servidores, entre ativos e inativos.





O pagamento em três dias diferentes aliado a antecipação do benefício, foi a maneira encontrada pela gestão estadual para diminuir a aglomeração de pessoas nas agências bancárias e estabelecimentos comerciais, e reduzir as possibilidades de contágio por Coronavírus nos 79 municípios do Estado.





No dia 31 de março, foram liberados os vencimentos de servidores com ganhos de até R$ 2 mil, na quarta-feira (01.4) dos que ganham até R$ 4 mil, e nesta quinta-feira (02.4) os salários vinculados a matrículas com ganhos acima de R$ 4 mil.





Por: Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação