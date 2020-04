Governador escolhe Alexandre Magno Lacerda para chefiar o Ministério Público

Nomeação deve ocorrer ainda nesta semana

Alexandre Lacerda foi o mais votado da lista tríplice ©ARQUIVO PESSOAL

O promotor de Justiça Alexandre Magno Lacerda será oficializado como o novo procurador-geral de Justiça nesta quarta-feira (8). Apuramos que o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) escolheu, na tarde desta terça-feira (7), Magno Lacerda entre os nomes da lista tríplice, formada na semana passada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul.





Alexandre Magno Lacerda substituirá o procurador Paulo Passos no cargo máximo do Ministério Público Estadual. O mandato será de dois anos.. A posse do Magno Lacerda está prevista para o próximo dia 4 de maio. Ele será o primeiro promotor de Justiça (cargo da 1ª instância) a chefiar a instituição.





Na última sexta-feira (3), Alexandre Magno Lacerda foi o mais votado na eleição que definiu a lista tríplice. Ele teve 191 votos dos colegas, e foi seguido por Paulo César Zeni, com 120 votos. A lista tríplice será completada pelo promotor Ricardo Melo Alves, que teve 107 votos. Outro promotor de Justiça, Ricardo Rottuno, teve 54 votos.





Fonte: CE

Por: Eduardo Miranda