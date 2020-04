General Fernando Soares assume comando do CMO

Solenidade ocorreu nesta manhã (29), no Salão de Honra do Forte Pantanal, na sede do CMO

Novo comandante do CMO, o general Fernando José Sant’ana Soares e Silva

Com cerimônia reduzida, para evitar aglomeração de pessoas, o CMO (Comando Militar do Oeste) fez a troca do comando nesta quarta-feira (29), saindo o general Lourival Carvalho Silva e entrando no seu lugar o general Fernando José Sant’ana Soares e Silva. A solenidade ocorreu na sede da instituição, em Campo Grande.





A cerimônia seguiu as orientações de segurança para evitar a contaminação da doença, seguindo as regras do Exército Brasileiro. Ela foi realizada no Salão de Honra do Forte Pantanal, conduzida pelo comandante do Exército, o general Leal Pujol.





O novo comandante do CMO estava antes a frente da 1° Região Militar, que fica no Rio de Janeiro. Nascido na capital carioca, ele entrou para o Exército em março de 1975, na Escola Preparatória de Cadetes. Ele também comandou a 5° Brigada de Cavalaria Blindada, em Curitiba, assim como foi chefe do Estado Maior do Comando Militar Leste.





O general Soares também já atuou no exterior, como observador militar das Nações Unidas, em Moçambique e no Suriname. Ele elogiou a atuação do antigo comandante no CMO e disse que se compromete em dar prosseguimento ao trabalho. O general Lourival Carvalho agora segue para Brasília, onde vai assumir o cargo de Secretário de Economia e Finanças do Exército.





Por Leonardo Rocha