Futebol o desporte que vai além de um jogo

O futebol é um esporte que encanta os diversos cantos do mundo, seja como um meio de diversão ou pelo espírito de competição que essa modalidade de esporte apresenta não somente através de seus competidores, mas principalmente quem está de fora como torcedor. Porém o futebol vai além de um jogo, é um investimento, é a identidade cultural de um povo.





O futebol como uma identidade cultural





Dividido em times e torneios, o futebol acontece através de partidas onde os jogadores adentram em jogo com toda garra com a bola em campo. O Brasil, por sua vez, é tido como o país do futebol devido os inúmeros destaques em seus jogadores, uma espécie de identidade cultural do brasileiro conforme preceitua o sociólogo Gilberto Freyre, “O futebol teria numa sociedade como a brasileira, em grande parte formada de elementos primitivos em sua cultura, uma importância toda especial. E era natural que tomasse aqui o caráter particularmente brasileiro que tomou. O desenvolvimento do futebol, não num esporte igual aos outros, mas numa verdadeira instituição brasileira, tornou possível a sublimação de vários daqueles elementos irracionais de nossa formação social e de cultura”. Assim, embora esse trecho refira-se ao período do Brasil em 1947, esse reflexo irradia até hoje, afinal você já ouviu falar em algum momento da vida em nomes desde como do jogador Pelé, Garrincha ou Maradona até Neymar, Messi ou Cristiano Ronaldo. Da mesma sorte, o futebol irradia em diversas etapas da sociedade, afinal quem nunca falou a metáfora de “chutar a balde”? E o chutar vem da expressão movida com os pés que estão atrelados ao futebol, ou ainda, quem nunca falou que alguém “pisou na bola”? Pois bem, expressão como essas e outras são frutos da presença do futebol que são demonstradas em determinadas ações em nosso cotidiano.





Ademais, o desporte não está restrito apenas aos campeonatos mundiais divididos pelas nações. Ao longo dos anos, é possível identificar que existem milhares de torneios espalhados por diversos campos do mundo que servem de entretimento para as pessoas ou até mesmo especialidade profissional enquadrados como times locais que posteriormente irão migrar para uma seleção maior, são os campeonatos com times em tese pequenos, mas que são conhecidos e participam de jogos importantes que garantem de alguma forma um título importante e garantem a viabilidade de seus jogadores.





O futebol reflete o mundo?





A princípio o futebol teve seu nascimento na Inglaterra quando existia um império (por volta do século XIX) e os ingleses viajavam por inúmeros países, eis que a bola foi levada para América do Sul e posteriormente para o mundo todo. Assim como os demais esportes, o futebol se enquadra no conceito que o seu surgimento ocorreu devido uma necessidade do ser humano viver diante do seu cotidiano momentos com alegria, distração e paixão voltadas a representatividade de uma cultura específica de cada local (como é o caso do Brasil com o futebol, pois o futebol preenche essa representação de forma plena com inúmeros amante do esporte).





Parece estranho enfatizar que um gramado e 22 jogadores em campo podem representar um país e principalmente o mundo. Mas de fato o futebol representa determinado povo, estrutura política e compõe a economia de determinada região, afinal o futebol tem o poder de mobilizar uma grande parcela da humanidade e não há como negar essa afirmação, pois como já foi dito anteriormente, ele está presente entre as pessoas, seja nas rodas de conversas, nas ruas, atualmente nas redes sociais, em apps na tela do celular, no trabalho, ou em ambientes de lazer. Desse modo, o futebol faz parte do convívio humano de forma tão natural que as pessoas socializam com o esporte até mesmo sem gostar dessas modalidades.





Portanto, o futebol une as pessoas, as culturas, torcidas, principalmente em época de Copa do Mundo, os países literalmente param para assistir as partidas do seu time e viver a emoção que o esporte carrega consigo e tem para transmitir.