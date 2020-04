FRONTEIRA| Polícia paraguaia faz barreira humana para impedir circulação

Policiais estão nas ruas de Pedro Juan Caballero para cumprir quarentena e quem sair de casa sem necessidade será preso

Policiais paraguaios enfileirados na Linha Internacional entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã ©Capitán Bado.com

A polícia paraguaia iniciou operação na tarde desta sexta-feira (3) para cumprir a quarentena total por causa da pandemia do novo coronavírus em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande. Novo decreto assinado pelo presidente Mario Abdo Benítez com medidas ainda mais duras para garantir o isolamento foi publicado por volta de meio-dia.





A ordem é tolerância zero para acabar com a circulação de pessoas nas ruas, que tem aumentado nos últimos dias nas principais cidades paraguaias. O país vizinho está em quarentena total há 24 dias e até agora registrou 92 casos de Covid-19 com três mortes.





Barreira humana de pelo menos 200 metros foi montada por policiais uniformizados na Avenida Doutor Francia, a poucos metros de Ponta Porã, para impedir a entrada de brasileiros. Patrulhas percorrem os bairros para orientar os moradores a não saírem de casa. “#QuedateEmCasa” é a campanha feita pelo governo nacional.





A partir das 14h de hoje, cidadãos paraguaios encontrados nas ruas sem necessidade serão presos, carro apreendido e além do processo criminal serão multados de R$ 3 mil a R$ 30 mil. Quem estiver circulando por motivo de trabalho precisa apresentar documento comprovando essa condição.





Fonte: campograndenews

Por Helio de Freitas, de Dourados