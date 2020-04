Filho mata mãe a golpe de facão em Campo Grande

Homem foi preso em flagrante e teria problemas psiquiátricos

Samu chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu ©Dayene Paz

Mulher ainda não identificada foi morta pelo filho com golpes de facão no final da tarde desta quinta-feira (09), em residência localizada na Avenida Marginal Lageado, no Núcleo Habitacional Universitárias, em Campo Grande.