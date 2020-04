FIGUEIRÃO| Vereadores Marcelo e Tiago se filiam ao PSD do Município

Na manhã de quinta-feira (02), os vereadores Marcelo Martins e José Tiago de Souza, mais conhecido como Tiago Pernambuco, assinaram a ficha de filiação, que foi abonada pelo presidente do partido , vereador Antônio Nabhan. Hoje o PSD conta com três vereadores na Câmara Municipal.





Tiago Pernambuco esta em seu primeiro mandato, foi eleito com 106 votos, e seu objetivo é o trabalho social. "Meu trabalho é voltado a população mais carente, que precisa de atenção. Nosso papel é de legislar e cobrar para que a comunidade tenha uma boa escola, um posto de saúde funcionando, uma rua com saneamento, trazendo mais qualidade de qualidade de vida ao povo", pontua o vereador.





Marcelo Martins esta em seu primeiro mandato, o vereador tem seu trabalho parlamentar voltado a população, têm dois projetos de destaque no município de Figueirão. " Elaborei o projeto Audição e Visão nas Escolas e Creches, também Judô e Jiu-Jitsu, entre outros projetos e emendas parlamentares que conseguimos através dos nossos deputados e senadores de Mato Grosso do Sul, não podemos parar, enquanto houver pessoas que necessitam da nossa ajuda nós vamos continuar” enfatizou o vereador.





Para o presidente municipal da sigla, vereador Antonio Nabhan, o PSD se fortalece com a chegada dos novos nomes. “ O PSD é um dos partidos que mais vem crescendo e se destacando no Mato Grosso do Sul, vive um processo de renovação constante e com as mudanças na legislação eleitoral, o fortalecimento partidário para as próximas eleições se faz necessário. Por isso novos quadros serão sempre bem-vindos, nomes fortes e experientes como o do vereador Marcelo e Tiago", destacou.





ASSECOM