Feita por vídeo conferência, a constelação sistêmica é a terapia que ganha cada vez mais adeptos

Isabel Moura é renomada consteladora em Campo Grande e garante que as sessões feitas através de vídeo conferência são tão resolutivas e satisfatórias quanto as sessões presenciais.





“Um assunto não resolvido, um problema que foi jogado para debaixo do tapete, um medo irracional ou, até mesmo, uma dor sem explicação: tudo pode ser o emaranhamento familiar que a pessoa carrega uma vida inteira. Está relacionado com movimentos de toda a família. A terapia deixa a vida mais leve e abre oportunidades para a satisfação amorosa, saúde ou o sucesso financeiro “, garante a terapeuta.





A constelação sistêmica segue uma linha filosófica espiritual baseada nos ensinamentos do terapeuta alemão Bert Hellinger, que identificou forças naturais que agem sobre as pessoas e podem interferir na trajetória delas.





O filósofo e psicoterapeuta observou que muitas vezes se repetem acontecimentos difíceis que tenham ocorrido a familiares no passado perpetuando um ciclo vicioso.





Isabel Moura atende com hora marcada e garante não ser fácil conseguir horário disponível em sua agenda. As sessões duram em média uma hora e os movimentos são feitos com pequenos bonecos numa bandeja com água, que podem representar pessoas, sentimentos ou problemas organizacionais. A terapia pode ser feita em uma ou várias sessões, de acorde com a evolução do conflito.





Por: Márcia Caetano