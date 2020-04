Ex-presidente do Brasil e hoje senador Fernando Collor alerta Bolsonaro: “Eu já vi esse filme e não foi bom”

©ARQUIVO O ex-presidente do Brasil e hoje senador Fernando Collor (Pros-AL) mandou um recado para o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro. "Experiência não se transfere; se transmite. Eu já vi esse filme e não foi bom", alertou Collor, referindo-se ao impeachment que foi alvo em 1992.





Assim como Bolsonaro, o ex-presidente foi eleito com o discurso de combate à corrupção. Na época ele se fez conhecer "caçador de marajás". Collor, quando eleito tinha um grande apoio popular e puxava para si o título de patriota, chegando, assim como Bolsonaro, a conclamar manifestações de populares vestindo verde e amarelo para defenderem seu governo.





Cabe ao presidente da República reunificar o Pais. Mas o que estamos vendo é a divisão entre pessoas, famílias e amigos. Isso é muito ruim. O problema é grave e de consequências imprevisíveis. Experiência não se transfere; se transmite. Eu já vi esse filme e não foi bom. — Fernando Collor (@Collor) April 22, 2020

Quando presidente, em seu terceiro ano de mandato, Fernando Collor foi alvo de denúncias de corrupção que culminaram com seu processo de impeachment. Somente 22 anos após o impedimento, Collor foi inocentado do último processo pendente que estava no Supremo Tribunal Federal (STF).





Fonte: CONGRESSO EM FOCO

Por: Erick Mota