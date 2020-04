Ex invade apartamento e esfaqueia jovem enquanto dormia durante a madrugada

Autor tentou ir para cima de policiais, mas acabou preso

Durante a madrugada deste domingo (12), uma jovem de 25 anos acabou esfaqueada pelo ex-namorado de 24 anos, na cidade de Três Lagoas a 338 quilômetros de Campo Grande. Ele invadiu o apartamento enquanto a vítima dormia.





A jovem contou aos policiais, que no sábado (11) estava em sua motocicleta quando foi perseguida pelo autor e derrubada da moto, sendo agredida com tapas na rua e ameaçada de morte por ele. Já durante a madrugada deste domingo (12), por volta das 3 horas, o autor invadiu seu apartamento quebrando a porta.





Com uma faca, ele desferiu golpes contra a jovem que foi atingida na perna e no braço. No apartamento estava o ex-marido da vítima, que a pedido dela foi dormir no local, já que ela estava com medo. O autor fugiu em seguida, e quando polícia chegava ao local, ele tentou ir para cima da viatura.





O policial abriu a porta e acabou batendo no rosto do autor, que caiu no chão e foi levado para a delegacia.





Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo