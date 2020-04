Enfermeiro mata a namorada médica e justifica: 'Me passou coronavírus'

Enfermeiro ainda tentou tirar sua própria vida, mas foi impedido pela polícia

O enfermeiro Antonio De Pace, de 28 anos, assumiu ter matado a namorada, a médica, Lorena Quaranta, de 27, na Itália. De acordo com uma publicação do Daily Mail, o crime aconteceu em um apartamento e o homem ligou para as autoridades logo na sequência.





Ele ainda tentou se suicidar cortando os pulsos, no entanto, foi socorrido e, ainda atordoado, confessou ter matado a namorada. O crime aconteceu na região de Furci Siculo, que fica na maior ilha do mediterrâneo, na Sicília.





Eles trabalhavam no mesmo hospital em Messina e se dedicavam ao atendimento de infectados pelo coronavírus.





Depois do crime, o casal foi testado para a doença, mas os exames não apontaram diagnóstico positivo para o Covid-19.





Antes do crime, Lorena chegou a publicar em suas redes sociais um texto sobre a morte de 41 médicos italianos por Covid-19. “Agora, mais do que nunca, precisamos demonstrar responsabilidade e amor pela vida. Vocês devem demonstrar respeito por si mesmos, suas famílias e o país. Vamos ficar todos em casa. Vamos evitar que o próximo adoecer seja um ente querido ou nós mesmos”, escreveu a médica.





Fonte: JDNoticias Por: Flávio Veras