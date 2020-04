EMPREGOS| JBS garante empregos e contrata

Maior empregadora do país, Companhia abre 3 mil vagas

A JBS está oferecendo 3 mil vagas de empregos, entre postos de trabalho diretos e indiretos. As vagas fazem parte do plano de admissões da companhia em todas as regiões do país. Em teleconferência com analistas na semana passada, a JBS, que emprega 120 mil pessoas no país, já havia se comprometido com a manutenção dos seus mais de 240 mil empregos no mundo, incluindo o Brasil, além dos investimentos anunciados para os próximos cinco anos, no valor de R$ 8 bilhões no país.





A produção de alimentos se integra ao rol de atividades essenciais para a população, no contexto de crise do coronavírus, conforme Decreto 10.282 de 20 de março de 2020. A empresa opera mais de 130 unidades alocadas em cerca de 100 municípios brasileiros, sendo que em mais de 70% deles é a principal empregadora.





Para garantir a saúde e segurança nas suas fábricas, escritórios e Centrais de Distribuição, a empresa adotou uma série de medidas que seguem as orientações e protocolos da OMS (Organização Mundial da Saúde), do Ministério da Saúde, dos governos estaduais e prefeituras.





Entre as ações definidas pela JBS estão diversas práticas para coibir a aglomeração de pessoas, higienização e desinfecção dos ambientes, afastamento de pessoas em grupo de risco, comunicação sistemática para prevenção e proteção individual, entre outras.





Sobre a JBS





A JBS é uma das líderes globais da indústria de alimentos e conta com uma plataforma global de produção diversificada por geografia e por tipos de proteína. A Companhia conta com cerca de 230 mil colaboradores, em unidades de produção ou escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros – no Brasil são 130 mil colaboradores, sendo a empresa uma das maiores empregadoras privadas do país.





No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Friboi, Moy Park, Pilgrim’s Pride, Primo, Seara, Swift, Gold’n Plump, entre outras. São mais de 275 mil clientes atendidos em todo o mundo, de 190 nacionalidades. A Companhia também atua na gestão de negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transportes.





A Companhia conduz suas operações com foco na alta qualidade, na segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade em toda sua cadeia de valor. Por meio do uso de imagens de satélite, mapas georreferenciados e dados públicos oficiais, a JBS monitora seus fornecedores de forma permanente. As melhores práticas de Bem-Estar Animal guardam estreita relação com o sucesso das operações da JBS, que trata o tema com extremo rigor e tem investido cada vez mais no aprimoramento de ações que sigam as melhores práticas de mercado.





ASSECOM