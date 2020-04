Emenda destinada pelo deputado Antonio Vaz, começa a chegar aos municípios para combater o Coronavírus

O presidente da Comissão Permanente da Saúde, deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), viabilizou quase R$ 1 milhão para o combate do coronavírus em Mato Grosso do Sul. O Estado já registra 80 casos da doença e 2 óbitos. No mundo todo, mais de 22 mil pessoas morreram.





O Governo do Estado autorizou a transferência da emenda para os fundos municipais da saúde, que tem o intuito de promover melhorias no combate contra o coronavírus. Vale ressaltar que essa é uma iniciativa de todos os deputados estaduais e no total serão 20 milhões com destino certo para MS, nessa primeira fase apenas alguns municípios receberam a emenda, foram destinados R$5 milhões até o momento.





Priorizando a saúde, o deputado Antonio Vaz destinou o auxílio para 19 municípios que receberão investimentos para os hospitais, unidades básicas e outros, conforme o parlamentar, que é um dos porta-vozes na transparência de informações do covid-19, a saúde será prioridade. “São cerca de R$ 900 mil que vou destinar para o enfrentamento desse vírus. Vamos passar por essa guerra, sendo vencedores e para isso acontecer é preciso investir pesado”, afirmou Vaz.





Até o momento, Campo Grande, Miranda e Ladário receberam o benefício, já as outras cidades deverão aguardar. “Não vou deixar a população à mercê da sorte, estou de prontidão para ajudar o povo sul-mato-grossense a vencer esse mal, também realizei a solicitação em caráter de urgência para a limpeza e desinfectação das ruas da Capital, não podemos parar, é meu dever, como parlamentar interceder pelo povo’’ comentou Vaz.





As cidades que receberão incentivo do deputado Antonio Vaz são: Campo Grande, Ponta Porã, Ladário, Paranaíba, Nioaque, São Gabriel, Dourados, Mundo Novo, Corumbá, Rochedo, Costa Rica, Maracaju, Anastácio, Água Clara, Miranda, Corguinho, Cassilândia, Batayporã e Nova Andradina.





O incentivo financeiro é necessário para a saúde, já que os casos aumentaram, conforme nova atualização do boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) nesta terça-feira (7). Mato Grosso do Sul tem 80 casos confirmados do coronavírus e 26 suspeitos. No Brasil existem cerca de 12.056 casos confirmados da doença e 553 óbitos.





Prevenção ao coronavírus





A ciência já mostrou que para se prevenir da doença, a higiene é a principal aliada. Por isso, é preciso fazer uma boa higienização das mãos, usar com frequência álcool 70%. Os lares, onde as pessoas têm passado a maior parte do dia por causa do isolamento social, também precisam de cuidados e de limpeza diária. Uma dica é usar água sanitária durante a limpeza dos móveis.





O Ministério da Saúde também orienta aquelas pessoas que precisam sair de casa: mantenha uma distância de pelo menos um metro das demais pessoas; cheguem em casa, retire os sapatos na entrada, em seguida coloque as roupas para lavar e tome um banho imediato.





Sintoma da doença





Casos mais leves podem se parecer com gripe ou resfriado comum, dificultando a detecção. Já casos mais graves podem evoluir para pneumonia e síndrome respiratória aguda grave ou causar insuficiência renal. Os sintomas incluem febre alta, tosse, dificuldade para respirar e lesões pulmonares.





