Em MS, CNH digital pode ser baixada pelo App, sem impressão

Medida é válida para quem tem a carteira de habilitação expedida até ontem (13 de abril)

O motorista não precisa apresentar o documento físico, basta atualizar as informações de cadastro

Motoristas de Mato Grosso do Sul que tiveram a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) expedida até ontem (13 de abril) podem baixar a carteira de habilitação digital pelo aplicativo do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). O acesso ocorre antes mesmo que a carteira seja impressa.





A nova medida para facilitar a vida dos motoristas em meio à quarentena de pandemia contempla tanto a primeira habilitação quanto a renovação dos exames. É necessário que o condutor tenha o cadastro atualizado no banco de dados do Detran.





Os motoristas precisam informar o número de telefone celular com DDD e e-mail. Depois do e-mail cadastrado, recebem mensagem por e-mail do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), com o número de registro e um código de segurança da CNH ou da PpD (Permissão para Dirigir).





Feito isso, já dá para baixar na hora a versão atualizada da CNH no telefone celular. A versão digital tem o mesmo valor da versão impressa.





“É uma melhoria considerável em relação ao prazo, principalmente para os condutores do interior do Estado. Nossa intenção é agilizar a liberação da CNH para o condutor, para que não fique sem conduzir enquanto aguarda a emissão do documento e estimular a utilização dos serviços digitais disponíveis e posteriormente, com calma, retire a sua CNH física”, comentou o diretor-presidente do Detran em Mato Grosso do Sul, Rudel Trindade.





Por Izabela Sanchez