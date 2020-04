Domingo com temperaturas amenas com pancadas de chuva, especialmente no sul e sudoeste do MS

No Estado, a alta pressão, na retaguarda da frente fria deixa o dia claro, seco e quente, exceto no norte com máxima de 37° C

Campo Grande amanheceu hoje com tempo claro e fresco. Mas o dia pode ser parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde. A mínima prevista é de 20° C e máxima de 33° C.





No Estado a frente fria perde força e no domingo, a alta pressão, na retaguarda da frente fria deixa o dia claro, seco e quente, exceto no norte do estado, onde chove de forma isolada à tarde.





Na segunda-feira a área de baixa pressão no Paraguai promove pancadas de chuva, especialmente no sul e sudoeste do MS. A mínima é de 17° C e a máxima de 37° C.





Por Rosana Siqueira