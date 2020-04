Dois empresários de MS morrem após acidente em Foz do Iguaçu

O veículo dos dois empresários capotou várias vezes na rodovia BR-277, após bater no meio fio

Acidente na rodovia BR-277, em Foz do Iguaçu ©Tribuna Popular

Acidente de carro na rodovia BR-277, que ocorreu na tarde de ontem (05) em Foz do Iguaçu, provocou a morte de dois empresários de Mato Grosso do Sul. O motorista Paulo César da Silva Lima, morador de Dourados, morreu na hora. Já o campo-grandense Nelson Lyrio Neto, de 56 anos, chegou a ser levado para o hospital municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.





De acordo com informações da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, o veículo BMW seguia pelo acesso do viaduto da BR-277, com a Avenida Paraná, quando segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), bateu contra o meio fio e capotou várias vezes para fora da pista.





Os dois empresários de Mato Grosso do Sul tinham negócios na cidade de Foz do Iguaçu, na área de loteamento, tanto que Nelson Lyrio já tinha residência fixa no município há dois anos. Na sua rede social ele relatou a amigos que está morando na cidade paranaense, mas que sempre retorna para Campo Grande para rever os seus familiares.





De acordo com a PRF, na hora do choque do veículo, ambos foram ejetados para fora, tanto que a suspeita é que na hora do acidente não estavam usando cinto de segurança. Paulo Cesar da Silva Lima também era corretor de imóveis em Dourados e Nelson Lyrio se identificava como “autônomo”.





Por Leonardo Rocha