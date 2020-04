Detran tem novo calendário de licenciamento de veículos vai de junho a outubro

Para veículos com placas com final 3 e 4 o licenciamento foi prorrogado para junho deste ano

A pandemia do novo coronavírus e a consequente suspensão de atividades presenciais do Detran de Mato Grosso do Sul (Departamento Estadual de Trânsito) alterou o calendário de atividades. Nesta segunda-feira (6), o Departamento divulgou portaria e alterou as datas de licenciamento de veículos.





Com a Portaria 71, de 23 de março, o prazo já havia sido prorrogado para maio para os proprietários de veículos com placas final 1 e 2. Agora, novas datas foram divulgadas: placas com final 3 e 4 para junho, 5 e 6 para julho, 7 e 8 para agosto, 9 para setembro e 0 para outubro.





O atendimento presencial do Detran segue suspenso para evitar risco de contágio. Para realizar atendimentos à distância, o uso do aplicativo do Detran aumentou em 200% em Mato Grosso do Sul. Segundo a instituição foram feitos 30 mil downloads no mês de março.





Segundo o Detran, por meio do aplicativo pode fazer consultas e pagamentos de multas, licenciamento do carro e ainda obter informações sobre suas pontuações da carteira de habilitação. Também abre a possibilidade de pagar débitos de forma fracionada e ainda verificar os endereços disponíveis da instituição.





Fonte: campograndenews

Por: Izabela Sanchez