Deputado Neno Razuk quer disponibilização de álcool em gel nos veículos do transporte intermunicipal

Diante do cenário de pandemia por conta do novo Coronavírus (Covid-19), o deputado estadual Neno Razuk propôs que todos os veículos que realizam transporte intermunicipal em Mato Grosso do Sul tenham em seu interior álcool em gel a 70%, para que os passageiros possam higienizar as mãos.





A proposta foi protocolizada na Assembleia Legislativa nesta sexta-feira (03) e prevê a obrigatoriedade de afixação de dispensadores de álcool em gel a 70% na entrada e saída do veículo e próximo ao banheiro, quando houver. A regra deverá ser aplicada aos ônibus, vans e táxis, além dos veículos de transporte por aplicativo.





Considerando que em alguns municípios há medidas que em breve devem ser flexibilizadas, Neno Razuk acredita que é fundamental a união de todos os esforços para conter a disseminação do vírus. “Estamos vivendo um momento de grande adversidade e para superar esta fase precisamos empenhar todos os esforços”, disse.





Flexibilização





Na mesma linha, também na sexta-feira (03), o deputado protocolizou solicitação ao município de Campo Grande para que apresente proposta semelhante abrangendo os veículos que fazem o transporte coletivo na Capital.









ASSECOM