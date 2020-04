Deputado Felipe Orro destina R$ 820 mil em emendas para Saúde de 12 cidades do MS

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) destinou emendas parlamentares para atender 12 municípios na área da Saúde. O valor total das emendas é de R$ 820 mil. A liberação dos recursos foi confirmada pelo governador Reinaldo Azambuja nesta segunda-feira (06). “Os municípios já enfrentavam grandes dificuldades na área da Saúde. Os gestores temem pelo colapso que a pandemia Covid-19 pode causar no atendimento à população. Esta ajuda chega em bora hora para minimizar os efeitos da doença”, destaca o deputado.





Serão beneficiadas as cidades de Bela Vista (R$ 40 mil), Campo Grande (R$ 200 mil), Caracol (R$ 40 mil), Coxim (R$ 40 mil), Chapadão do Sul (R$ 60 mil), Guia Lopes da Laguna (R$ 60 mil), Jardim (R$ 80 mil), Maracaju (R$ 80 mil), Nioaque (R$ 40 mil), Nova Alvorada do Sul (R$ 60 mil), Rio Negro (R$ 60 mil) e Rochedo (R$ 60 mil).





Bela Vista





Em 2017, Felipe destinou à Prefeitura de Bela Vista duas emendas de sua autoria para a área da Saúde. A primeira emenda foi para aquisição de um veículo no valor de R$ 21 mil para atender as demandas da Secretaria de Saúde; outro recurso no valor de R$ 51 mil foi para aquisição de bens permanentes.





Campo Grande





Somente na Capital, o deputado encaminhou entre 2016 e 2017 recursos na ordem de R$ 200 mil atendendo por exemplo, pedido da Santa Casa para a compra de uma máquina de hemodiálise; aquisição de medicamentos para Abrec; compra de insumos de laboratório para Sejusp – Perícia do MS; material permanente para o Hospital do Câncer Alfredo Abrão, Santa Casa e Maternidade Cândido Mariano; entre outras.





Caracol





Em Caracol, Felipe destinou à Saúde R$ 25 mil reais em recursos provenientes de emenda parlamentar para a compra de bens permanentes.





Coxim





O deputado selecionou Coxim em 2016 e 2017 destinando R$ 27 mil e R$ 30 mil respectivamente, para compra de um veículo e bem permanente, atendendo pedido da Secretaria Municipal de Saúde.





Chapadão do Sul





Em Chapadão, Felipe encaminhou R$ 20 reais à Prefeitura que destinou o recurso para compra de equipamentos atendendo o Hospital Municipal.





Guia Lopes Da Laguna





Em janeiro deste ano, Felipe entregou uma ambulância (fruto de sua emenda parlamentar) ao lado do prefeito Jair Scapini, secretário Municipal de Saúde Ademir Biu e vereador Rodrigo Arruda. Ao todo, foram R$ 85 mil em recursos para Saúde do município entre 2016 e 2017.





Jardim





Somente em Jardim, Felipe Orro enviou R$ 155 mil em investimentos que contemplaram a Saúde local, o que possibilitou ao município adquirir equipamentos médicos para o Hospital Municipal e Posto de Saúde Nestor Pereira, compra de ambulância, instalação de academias ao ar livre e um veículo para atender demandas da Secretaria de Saúde. Outro destaque vai para a interlocução do deputado com o governo na implantação do serviço de terapia renal substitutiva-hemodiálise no município de Jardim, atendendo pacientes de seis municípios da região Sudoeste.





Maracaju





O total de investimentos na área da Saúde em emendas de autoria do deputado Felipe Orro em Maracaju somam R$ 460 mil. Investimentos que possibilitaram à reforma do Hospital Municipal, aquisição de equipamentos para duas academias ao ar livre, material permanente para o Hospital Soriano Correia da Silva, equipamentos hospitalares, etc.





Nioaque





Em Nioaque, Felipe destinou em duas ocasiões emendas na ordem dos R$ 35 mil e R$ 30 mil, investidos pela Prefeitura na Aquisição de dois veículos para atender demandas da Saúde.





Nova Alvorada do Sul





Felipe selecionou R$ 120 mil de suas emendas entre 2014 e 2017, destinadas ao município para a aquisição de uma van, instrumentos ortopédicos atendendo o Hospital Municipal Francisco Ortega, etc.





Rio Negro





Em dezembro do ano passado, Felipe entregou uma ambulância 0 km à Prefeitura de Rio Negro, equipada com UTI Móvel, para auxiliar o transporte de pacientes do município até à Capital com mais conforto e segurança. O prefeito do município, Buda do Lair, também anunciou a aquisição de 10 computadores para Escola São Francisco, ambos os recursos provenientes de emendas parlamentares destinadas por Felipe à população rio-negrense.





Entre 2015 e 2017, Felipe destinou recursos para Saúde por meio de emendas parlamentares, no aporte de R$ 80 mil. Investimentos que possibilitaram à Prefeitura, a compra da ambulância UTI MÓVEL, aquisição de equipamentos para UBS (Unidade Básica de Saúde), etc.





Rochedo





Em Rochedo foram R$ 110 mil em recursos destinados à Saúde do município. Os investimentos possibilitaram a compra de equipamentos para academia ao ar livre e duas ambulâncias.





Aquidauana





Final do ano passado, o deputado protocolou pedido à Secretaria de Saúde do Estado solicitando a liberação de R$ 330 mil em emendas de sua autoria para atender a Saúde de Aquidauana. Além deste montante, Felipe Orro já encaminhou R$ 631 mil para Saúde do município. Entre às aquisições que os recursos possibilitaram aos aquidauanenses estão: UTI Móvel, ambulâncias, aparelhos hospitalares como eletrocardiógrafo, equipamentos cirúrgicos, entre outras benfeitorias.





