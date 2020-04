Deputado Cabo Almi quer isenção de pedágio para caminhoneiros enquanto durar a pandemia da Coronavírus

Na sessão (videoconferência) desta terça feira (7), da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado Cabo Almi (PT), apresentou indicação junto a mesa diretora, para que seja aprovada e encaminhada em forma de expediente do legislativo, ao Ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas e, ao Diretor Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Tito Lívio Pereira Queiroz, com objetivo de isentar o pagamento de pedágio para os caminhoneiros autônomos, em todas rodovias federais, especialmente as rodovias federais que passam pelo Estado do Mato Grosso do Sul, enquanto durar o estado de pandemia da coronavírus.





Segundo o deputado, o objetivo principal da proposição é facilitar o trabalho dos motoristas e isentá-los das cobranças nos pedágios em rodovias, haja vista que, eles não possuem carteira de trabalho assinada e, por não terem quaisquer garantias trabalhistas para enfrentar a crise e o sofrimento com as medidas causadas pelo isolamento social, ainda são penalizados com a cobrança do pedágio quando consegue sair para fazer um frete.





Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), atualmente, há cerca de 700 mil caminhoneiros autônomos no Brasil. É justo e necessário neste momento de calamidade que o Estado garanta o fluxo de mercadorias para que os efeitos da pandemia da Covid-19 sejam minimizados e o maior número de trabalhadores tenham a proteção mínima de um auxílio governamental.





ASSECOM