Deputado Cabo Almi destina R$ 540 mil para 11 municípios do interior, para combate ao Coronavírus

O deputado Cabo Almi (PT), sensível ao atual momento de pandemia de coronavírus – Covid-19, destinou de sua cota em emenda parlamentar R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), para atender o sistema de saúde pública em 11 municípios do interior de Mato Grosso do Sul. Os municípios contemplados com as verbas, já liberadas, ficou assim distribuída: Anastácio, 50 mil, Angélica, 60 mil, Costa Rica, 50 mil, Coxim, 80 mil, Deodápolis, 50 mil, Dois Irmão do Buriti, 40 mil, Miranda, 40 mil, Naviraí, 50 mil, Nioaque, 40 mil, Rio Brilhante, 40 mil e Terenos 40 mil reais.





O parlamentar anunciou que nesta primeira etapa, 11 municípios do interior foram atendidos com o dinheiro depositado direto na conta da prefeitura. Estes recursos devem ser investidos nas urgências/emergências e ou infraestrutura hospitalar que os gestores julgarem convenientes para suportar possíveis aumento no atendimento de pacientes infectados pelo Covid-19, doença que regrou a pandemia conhecida mundialmente pelo coronavírus.





Cabo Almi disse estar aguardando a liberação de novos recursos para atender outras emendas já aprovadas e, que serão destinadas para os setores de educação, saúde e assistência social.





