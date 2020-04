Deputado Barbosinha contribui para prorrogar validade do exame médico dos concursos da PM e Bombeiros

Os remanescentes dos concursos públicos do Curso do Formação das Carreiras de Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar terão os prazos dos exames médicos ampliados devido a um Projeto de Lei aprovado na Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira (16).





Essa solicitação, dos próprios candidatos, contou com o empenho do deputado Barbosinha (DEM-MS) que travou diálogo intenso e articulou com o Governo do Estado reuniões para expor a situação e pleitos dos candidatos. Esses pedidos foram reforçados e contaram com esforço do deputado Coronel David e outros parlamentares que aprovaram por unanimidade o Projeto.





O Projeto determina a suspensão da contagem e amplia de 6 para 12 meses o prazo de validade dos exames de saúde, de capacitação física e de investigação social referentes aos concursos, levando em conta a situação de emergência declarada em razão da pandemia por Doenças Infecciosas Virais - COVID-19.





“Esses aprovados tiveram que arcar com os custos de todo o processo dos exames e como tivemos a garantia do Governo de que até o final deste ano teremos o chamamento de todos os remanescentes era necessário estender este prazo. Essas conquistas renovam ainda mais nosso compromisso de continuar lutando pela segurança pública do nosso MS e agora queremos garantir que todos sejam chamados para essa grande carreira. Nossos municípios esperam por esses homens e mulheres para contribuir com a segurança pública do nosso Estado”, comemorou Barbosinha.





Por: Luciana Bomfim