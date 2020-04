Deputado Antônio Vaz solicita em caráter de urgência equipamentos de proteção individual aos profissionais da saúde

Na manhã desta quarta-feira (22), o Presidente da Comissão Permanente da Saúde, deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), solicitou em caráter de urgência ao governador Reinaldo Azambuja e ao Prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad, que providenciem equipamentos de Proteção Individual (EPI) aos profissionais da saúde, que atuam em Unidades de Pronto Atendimentos (UPA), Centros Regionais de Saúde (CRSs), Unidade Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs).





Considerando a declaração de Emergência na saúde pública, decretada pela OMS, e da decretação de estado de Calamidade pública, ante o surto de coronavírus, em decorrência da Infecção Humana, pela doença. A situação demanda urgência nas medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública.





Conforme Vaz, os equipamentos EPI incluem óculos, protetores auriculares, máscaras, mangotes, capacetes, luvas, botas e outros. “O uso é fundamental para garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando consequências negativas, além de ajudar os profissionais da saúde no combate do novo coronavírus e auxiliando na prevenção da doença”. Comentou o parlamentar.





ASSECOM