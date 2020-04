Defurv prende pelo menos 3 por latrocínio de taxista na madrugada de domingo

Corpo foi encontrado no domingo, à Beira da BR-262 e o carro usado por ele no Santa Emília

Policiais da Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) elucidaram nesta segunda-feira (27) o assassinato do taxista Luciano Barbosa, 44 anos. Ele foi vítima de latrocínio, ou seja, o roubo seguido de morte.





Segundo o Campo Grande News apurou, pelo menos três pessoas foram presas, entre elas o casal que pediu a corrida com Luciano em aplicativo de transporte, por volta das 23h30 de sábado à noite. Também foi localizada a arma que, segundo a polícia suspeita, foi usada para atirar e matar a vítima.





A investigação do caso que começou durante o plantão da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) no Centro, foi assumida pela Defurv. Os policiais da unidade tiveram apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar para as prisões.

Luciano era taxista há mais de 20 anos e também fazia corrida por aplicativos ©Reprodução rede social

A polícia vai detalhar a investigação ainda nesta manhã, mas colegas de Luciano, que acompanharam e cobraram agilidade inclusive com protesto ontem, já foram informados que os autores estão presos.





Vítima de latrocínio - Era o último serviço de Luciano naquel dia e acabou sendo o derradeiro da vida. De madrugada, a família estranhou o fato dele não chegar e registrou boletim de ocorrência.





No domingo de manhã, o corpo foi achado por volta das 10h30, na BR-262, próximo ao Bairro Indubrasil. O carro, um Volkswagen Virtus, foi encontrado a 15 quilômetros de distância, no Bairro Santa Emília. O automóvel estava sem os quatro pneus, abandonado.





O crime mobilizou outros taxistas. Luciano era conhecido e havia comprado o carro há poucos meses, depois de trabalhar mais de 20 anos para outra pessoa.





Por: Marta Ferreira e Viviane Oliveira