COSTA RICA| Município segue sem registrar casos de Coronavírus

O município de Costa Rica – MS segue sem nenhum caso suspeito e/ou confirmado de Coronavírus, conforme Boletim Epidemiológico Municipal divulgado na tarde desta segunda-feira, 13 de abril de 2020.





Diariamente o Governo de Costa Rica – MS em conjunto com o CMPEC – Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus - passou a divulgar o Boletim Epidemiológico Municipal do Coronavírus - COVID-19.





“Nosso objetivo com a divulgação do nosso Boletim Epidemiológico Municipal é manter a população informada e acalmar a todos, principalmente aquele que estão seguindo à risca o isolamento social”, explica o prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa.





“Continuamos sem nenhum caso suspeito ou confirmado do Coronavírus. Agradecemos a todos os envolvidos na prevenção, direto ou indiretamente. Obrigada população de Costa Rica, continuem seguindo à risca o isolamento social, só assim vamos vencer”, declarou a secretária Municipal de Saúde e presidente do CMPEC, Adriana Tobal.





Mato Grosso do Sul





O Boletim Epidemiológico divulgado pela SES - Secretaria de Estado de Saúde – de hoje (13) aponta para um aumento nos casos confirmados Mato Grosso do Sul. De acordo com o documento, o Estado tem 113 casos positivos para Coronavírus (Covid-19). Já os casos suspeitos são 63.





Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 969 notificações de casos suspeitos do Coronavírus em Mato Grosso do Sul, sendo que 781 casos foram desconsiderados para Covid-19. Destes, 12 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde. E ainda, quatro óbitos foram registrados, sendo dois em Campo Grande e os outros dois em Batayporã.





Brasil





O Boletim Epidemiológico do Brasil também segue crescendo. Os casos confirmados no País chegaram a 23.430. O número de mortes no País é de 1.328.





ASSECOM/PMCR