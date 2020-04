Correios abre 4.460 vagas para jovem aprendiz em todo o Brasil

Está publicado o edital nº 001/2020 para realização do concurso Jovem Aprendiz Correios 2020. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, desta vez, oferece um total de 4.462 vagas, além da formação de cadastro de reserva.





Todas as oportunidades disponíveis no processo seletivo destinam-se ao Programa de Aprendizagem de Assistente Administrativo ou Assistente de Logística, conforme a distribuição por localidade.





Há vagas para cidades localizadas no Distrito Federal e nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.





Os Aprendizes receberão pelos serviços prestados um salário mínimo-hora, além de vale-transporte compartilhado, vale-refeição ou alimentação compartilhado em 5% e uniforme (camiseta).





Os interessados em participar do concurso Jovem Aprendiz Correios 2020 podem se inscrever de 31 de março de 2020 até 30 de abril de 2020 por meio do acesso ao site da empresa.





Quais candidatos podem participar?



Entre os requisitos de participação dos candidatos no processo seletivo, podemos listar os seguintes:





Candidatos que possuam nacionalidade brasileira ou estrangeira, conforme o que está previsto na Constituição Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho; Tenham idade entre 14 e 22 anos completos, no ato da contratação, porém, essa faixa etária não se aplica aos candidatos pessoas com deficiência; Estejam cursando, no mínimo, o 6º ano do ensino fundamental ou matriculado e frequentando a escola (caso não tenham concluído o ensino médio); Aqueles que não tenham sido contratados anteriormente como jovem aprendiz pelos Correios ou que tiveram vínculo empregatício com a empresa; e Tenham disponibilidade para cumprir a jornada de aprendizagem, que é de 20 horas semanais (4 horas diárias).



Fases do Concurso Jovem Aprendiz Correios 2020





O processo seletivo dos Aprendizes envolverá a realização de quatro fases: a primeira delas começa com a inscrição, enquanto que as demais serão:





2ª fase - Comprovação dos seguintes quesitos de classificação: renda familiar mensal, idade, escolaridade e participação em programas sociais; 3ª fase - Pré-admissional: além dos exames médicos admissionais, será realizada a matrícula no Curso de Aprendizagem e a entrega dos documentos pessoais de comprovação das exigências para o ingresso; e 4ª fase - Contratação: que será feita gradualmente, conforme as necessidades dos Correios. A seleção terá a validade de um ano, contado da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.





Sobre o Programa Jovem Aprendiz



O Programa Jovem Aprendiz dos Correios foi implantado nacionalmente, em 2011, de acordo com a Lei de Aprendizagem (10.097/2000), regulamentada pelo Decreto nº. 5.598/2005.





A seleção dos jovens ocorre por meio de edital público, considerando os aspectos legais e outros requisitos, como a situação socioeconômica, educacional e de vulnerabilidade social dos candidatos.





O Programa de Aprendizagem será realizado no sistema dual, isto é, composto por uma fase teórica que será realizada na entidade qualificada em formação técnico-profissional, e uma fase prática, realizada nas instalações dos Correios.





Os orientadores dos aprendizes no local de trabalho serão os próprios empregados de cada unidade.





Edital Todas as informações sobre o processo seletivo Correios Jovem Aprendiz devem ser conferidas e acompanhadas na página oficial da empresa