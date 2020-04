Corpo encontrado à beira de rodovia é de jovem de 21 anos que estava sumida

Vítima foi achada apenas de calcinha e blusa, a mesma usada no dia que foi vista pela última vez

O corpo encontrado no final desta manhã às margens da BR-262, em Campo Grande, estava com a mesma blusa estampada com que Maria Graziele Elias de Souza, de 21 anos, foi vista pela última vez, no dia 14 de abril. Além disso, foi encontrado aparelho dental no cadáver, assim como a estudante usava, segundo apurou a reportagem.





A identificação agora vai ser confirmada pelo Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para onde o corpo foi transportado. Havia ainda sinais de uso de piercing, outra característica da jovem que estava desaparecida.





Ainda conforme levantado, o cadáver estava há pelo menos 4 dias local onde foi achado. Esse tempo coincide com a data do desaparecimento da estudante de estética.





O rosto estava desfigurado, mas foi possível identificar o aparelho dentário, além da blusa estampada usada pela jovem, que tinha um zíper na frente. O corpo tinha ferimentos, mas ainda não há como saber do que se trata, nem como ela morreu. A perícia esteve no local para os levantamentos.





As investigações sobre o desaparecimento de Maria Graziele correm na DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio), que enviou equipe ao lugar onde o corpo foi achado.





A delegacia, porém, não deu informações sobre as apurações.





