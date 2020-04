Coronavírus: Governo vai definir plano de recuperação econômica para Mato Grosso do Sul

©EDEMIR RODRIGUES

A definição de um plano de recuperação econômica para Mato Grosso do Sul é uma das metas do Governo do Estado diante da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O assunto foi tratado nesta quarta-feira (8) pelo secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.





“Essa crise é única, é um conjunto de situações que a sociedade está vivendo e que ninguém sabe ao certo que dimensão vai tomar nas próximas semanas (…) por isso o Governo do Estado vai trabalhar de maneira incansável para definir um plano de recuperação para Mato Grosso do Sul”, afirmou Riedel em live nas redes sociais do Governo.





O secretário disse que o poder público está atento aos impactos da doença nos setores da saúde e da economia. Segundo ele, o primeiro momento é de estruturar os sistemas de saúde e apoiar os menos favorecidos – ações já em andamento – e para logo, na sequência, aplicar um plano de recuperação da economia, minimizando as perdas financeiras na vida das pessoas.





O vídeo completo está disponível nesta Página





Live





Diante da pandemia do novo coronavírus e da frequente necessidade de utilizar a informação como ferramenta de saúde, o Governo do Estado adotou o formato de entrevistas coletivas online transmitidas pelas redes sociais para informar jornalistas e sociedade sobre a situação da doença no Estado, evitando assim a propagação de fake news.





Por: Bruno Chaves