Como lidar com a solidão durante o período de quarentena?

Uma revisão de 40 estudos, referentes aos anos de 1950 a 2016, publicada, em 2017, na revista norte-americana especializada em saúde, Public Health, encontrou uma associação entre isolamento social e solidão, que apresentam piores resultados em saúde mental. Por esse motivo, durante o período de isolamento, é importante ter atenção para a saúde mental e o bem-estar.





É comum sentir-se estressado ao ficar em um ambiente fechado e interagir menos com as pessoas, especialmente quando isso é adicionado ao estresse a preocupação da contaminação com o vírus. Mas, existem maneiras de lidar e superar o sentimento de solidão.





A distração pode ajudar a aliviar a tensão deste período, o que é um fator de risco para ficar deprimido. Desta forma, assumir pequenos projetos ou encontrar outras maneiras para ocupar a mente são estratégias positivas neste momento.





Mesmo isolado em casa, tente manter uma programação regular o máximo possível. Assim, se estiver trabalhando de casa, mantenha uma rotina de home office mais próxima do dia a dia que seguia no trabalho. Comece todos os dias com um plano de algumas coisas que fará, mantenha um diário sobre como está se sentindo e o que está fazendo. Esses sistemas de rastreamento ajudarão você a se sentir proativo com a situação.





Em um estudo de 2020, publicado no “International Journal of Environmental Research and Public Health”, uma pesquisa online com 1.210 entrevistados, de 194 cidades da China, mostrou que pessoas que tinham informações e conselhos de saúde atualizados sobre medidas de precaução tinham melhor funcionamento psicológico e mais resiliência. No entanto, não é necessário fazer atualizações constantes sobre o estado do vírus no Brasil e no mundo, alguns minutos de leitura e checagem de informações durante o dia já bastam. Manter-se atualizado com os mais recentes conselhos e informações de saúde pode lhe dar uma vantagem quando se trata de proteger sua saúde mental.





Exercícios físicos de baixo impacto também contribuem para a manutenção da saúde física e mental. Em casa, é possível adaptar os espaços e até mesmo utilizar alguns dos móveis para se exercitar. Alguns sites, aplicativos e vídeos na Internet dão orientações para quem não tem a prática e quer aproveitar o tempo livre para começar.





Outro colaborador dos sentimentos de solidão pode ser uma perda de sentido. Se você sentir que não está apenas entediado, mas também como se estivesse perdendo o senso de si mesmo, uma perda de significado pode estar afetando você. Todos querem sentir que pertencem a algo e que a vida tem importância, razão pela qual a incorporação de atividades significativas a cada dia é importante. Assim, mesmo que apenas por um curto período, fazer algo significativo dará um senso de propósito e identidade. Para combater esse sentimento, inscreva-se em um curso online, crie uma árvore genealógica da sua família usando sites de genealogia, conecte-se com amigos e familiares em ligações de vídeo, entre outras atividades.





ASSECOM