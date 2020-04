Com foco em segurança, Bureau Veritas inova mais uma vez e traz ao Brasil inspeção remota para setor de Marítimo & Offshore

Grupo antecipou lançamento de modelo para garantir a segurança de pessoas, plataformas e embarcações durante o período de pandemia do novo coronavírus

O Grupo Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC), é pioneiro mais um vez no desenvolvimento de tecnologias para Marítimo & Offshore e traz para o Brasil o serviço de inspeção remota para verificação e testes de fabricantes de materiais de equipamentos para navios e plataformas em live streaming. A companhia acelerou a modernização do novo modelo que chegaria ao país futuramente para aumentar o cuidado com profissionais e clientes neste período de pico de disseminação do novo coronavírus. A solução garante a segurança para pessoas, plataformas e embarcações, que agora contam com vistorias por meio de aplicativos de comunicação e videoconferência, além de ganharem mais agilidade.





“Somos reconhecidos pelas inovações tecnológicas desenvolvidas para aperfeiçoar continuamente as atividades dos mercados em que atuamos. Fomos a primeira companhia a oferecer inspeção com drones a bordo de navios e plataformas no Brasil. Agora, atentos aos cuidados que a pandemia exige, antecipamos o processo de modernização do setor”, afirma Marcio Pereira, Diretor da Divisão Marítima & Offshore.





A nova solução propõe aos clientes uma mudança de conceito, com aplicação remota durante o tempo que for necessário e avaliação de prorrogação de parte das vistorias para um momento mais propício, quando o pico de contaminações já tiver passado. O momento reforça o foco em um dos absolutos do Bureau Veritas, a saúde e segurança de seus colaboradores e clientes. Mas como a solução permite ao vistoriador fazer a operação de qualquer lugar, o trabalho também ganha mais agilidade para a conclusão do relatório, que é entregue ao cliente de forma digital.





Segurança é uma prioridade para o Bureau Veritas, que atua no setor há quase 200 anos, sempre contribuindo com inovações para o gerenciamento de processos com adequações necessárias para trazer benefícios ao desempenho e produtividade de cada negócio.





Sobre o Grupo Bureau Veritas





O Bureau Veritas é líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC). Com receita global de 4,6 bilhões de euros, a empresa está presente em 140 países, atendendo 400 mil clientes com suas cinco divisões de negócios: Marítimo & Offshore, Agronegócio & Commodities, Indústria, Construção & Infraestrutura e Power & Utilities. Com mais de 5 mil colaboradores no Brasil a empresa oferece seu portfólio completo de serviços, garantindo conformidade, controle de cadeias de suprimentos, antecipação de tendências, reduzindo riscos, aumentando eficiência e cuidando da reputação de seus clientes. Mais informações no site www.bureauveritas.com.br