Com a COVID-19, trabalhos da CPI Energisa foram suspensos

Relator da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) Energisa na ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), o deputado estadual Capitão Contar (PSL) afirmou nesta quarta-feira (8) que os trabalhos do colegiado foram suspensos por causa do Coronavírus.





O parlamentar diz que as atividades vão ser retomadas quando a Assembleia Legislativa determinar o fim do isolamento social e o retorno das sessões e reuniões presenciais da Casa.





Contar informa que até o momento foram retirados 93 relógios em dois dias de trabalho. Os equipamentos -- que estão lacrados e guardados em caixas em uma sala segura e monitorada pela CPI -- vão ser examinados pela USP-São Carlos (Universidade de São Paulo Campus de São Carlos).





ASSECOM