CCR MSVia informa| Saiba quais os trechos que operam em pare-e-siga na BR-163/MS

Com o objetivo de dar continuidade ao cronograma de obras e serviços na BR-163/MS, a CCR MSVia divulga os trechos onde serão implantadas as operações pare-e-siga, quando o tráfego em uma faixa é interditado, enquanto o mesmo flui pela outra, alternadamente, nos sentidos Norte e Sul da via. Os trechos estão sinalizados.





Segundo o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, a ação visa contribuir com a trafegabilidade e fluidez dos veículos na rodovia, por isso, é muito importante que o usuário fique atento a esses trechos e reduza a velocidade, pois podem ocorrer retenções momentâneas de tráfego.





Pontos com desvios no tráfego

São Gabriel do Oeste – no km 600;

Campo Grande – entre os kms 496 e 492;

Dourados – entre os kms 258 e 256;

Pontos com pare-e-siga

Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 820 e 819;

Coxim – entre os kms 738 e 737;

Rio Verde de MT – entre os kms 691 e 688;

Campo Grande – entre os kms 476 e 475;

Caarapó – entre os kms 224 e 223 e entre os kms 192 e 190;

Juti – entre os kms 153 e 151;

Naviraí – entre os kms 143 e 141;

Itaquiraí – entre os kms 102 e 100.

Em caso de chuvas, as obras serão suspensas. Todos os trechos estão sinalizados.





A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).





ASSECOM