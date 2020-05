CAPITAL| Vereador Carlão reforça apoio a medidas de enfrentamento a Pandemia e informa retomada de obras no Nova Lima

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal desta quinta-feira (30), em que foram aprovados oito Projetos de Lei e mantido um veto, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), falou sobre o posicionamento do PSB em participar e apoiar as ações do Executivo em prevenção e combate ao Coronavírus - Covid 19. Carlão também informou que mesmo em meio a Pandemia o Executivo Municipal informou que vai manter as próximas etapas das obras de pavimentação do Bairro Nova Lima.





“Boa notícia! Conforme o prefeito Marquinhos Trad e o secretário de Obras, Rudi Fiorese, as obras de pavimentação devem ser reiniciadas nas próximas semanas. Fico feliz em saber que mesmo em meio à crise causada pelo Coronavírus as obras, tão ansiosamente aguardadas pelos moradores da Região do Nova Lima, serão executadas. Nós do PSB estamos acompanhando as ações do Executivo na luta contra o vírus. Participando de reuniões e buscando contribuir no enfrentamento a Pandemia”, disse.





Dentre as propostas aprovadas durante a sessão de hoje, foi aprovada a suspensão dos concursos públicos municipais durante o período do estado de calamidade em decorrência da pandemia de coronavírus e o projeto para que o Município institua medidas de transparência nas ações de enfrentamento ao Covid-19.





“Voto favorável a todas as propostas que resguardem a nossa população neste momento de luta contra o Covid 19”, disse.





As sessões ordinárias seguem sendo realizadas às terças e quintas-feiras, para votação de projetos, sem a presença do público, atendendo às medidas para evitar a disseminação do coronavírus e pode ser acompanhada ao vivo pelo Facebook da Câmara





Por: Janaina Gaspar