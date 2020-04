CAPITAL| Valdir Gomes, vereador de Campo Grande, ingressou no PSD nesta quarta-feira (1)

O vereador Valdir Gomes, esta oficialmente filiado ao PSD. Valdir utilizou a tribuna da Câmara Municipal no dia 10 de março, para anunciar sua filiação ao partido. Nascido em Sidrolândia, Valdir Gomes é servidor público municipal, e foi eleito vereador com 3.361 votos.





Antônio Lacerda, presidente municipal do PSD, deu as boas-vindas ao novo correligionário. " Recebemos a filiação do vereador, com muito carinho. Quero dar as boas-vindas, e tenho certeza, os trabalhos na Câmara serão muito produtivos. Temos muitos desafios este ano, e estamos fortalecendo nosso quadro político em Campo Grande para enfrentar esta missão", reforça Lacerda.





Para o presidente estadual da sigla, senador Nelsinho Trad, a vinda do vereador, comprova o fortalecimento do partido. “O PSD de Campo Grande está de portas abertas, sempre buscando lideranças. O partido esta com diretórios nos 79 municípios, estamos crescendo no Estado, vamos participar das eleições ativamente, será um ano de muito trabalho", disse o senador Nelsinho.





“Quero agradecer a oportunidade e confiança de poder contribuir com o PSD. Vamos trabalhar para potencializar o partido, para novas disputas. Sempre acreditei que o partido político é um lugar de projetos coletivos, e por isso, escolhi o PSD para dar continuidade ao meu projeto político, dentro da Câmara Municipal de Campo Grande", explica Valdir.





