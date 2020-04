Capital tem 70 casos de coronavírus e contaminados vão a 133 em MS

Pacientes com a doença estão em todas as regiões da cidade e 9 estão internados

Mais dois novos casos de coronavírus foram registrados, na tarde desta quinta-feira, em Campo Grande. Até o final da manhã, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) tinha registrado 68 casos na Capital, mas a prefeitura contabilizou mais exames concluídos elevando para 70 as confirmações na cidade e para 133 em Mato Grosso do Sul, sendo cinco óbitos.





De acordo com o boletim divulgado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), dos 70 pacientes contaminados, 46 foram curados, 11 estão em isolamento, 11 internados e dois morreram.





Dos contaminados que ocupam leitos hospitalares, sete são considerados graves e estão em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), seis fazem uso de respiradores e uma mulher, de 51 anos, precisou passar por traqueostomia para conseguir respirar





Os mais atingidos pela doença são pessoas entre 30 e 39 anos. São 23 nesta faixa de idade até o momento. Os idosos com mais de 60 anos, considerado grupo de risco, já respondem por 13 casos. Tinham idade de 63 e 71 as idosas que morreram na Capital, em decorrência do novo coronavírus.





Os óbitos no Brasil já ultrapassam 1,9 mil, entre mais de 30 mil casos confirmados. No mundo, já foram mais de 2 milhões de contaminados e mais de 140 mil mortos.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Tainá Jara