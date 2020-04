CAPITAL| Retorno dos atendimentos no Detran gera fila com mais de 100 pessoas

Maioria do público foi ao local para renovar carteira de habilitação e fazer licenciamento do carro

Fila para atendimento no Detran-MS ©Henrique Kawaminami No retorno das atividades presenciais no Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), mais de 100 pessoas foram até a sede em Campo Grande, formando longa fila em busca de renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), licenciamento de veículos e outras atividades. Os funcionários tiveram que organizar a multidão, com aplicação de álcool em gel a todos que entravam no local.





O diretor-presidente do Detran, Rudel Trindade Júnior, disse a reportagem que se surpreendeu cm o movimento no local, já que ele havia recomendado que as pessoas só procurassem as unidades em casos de emergência. “Falamos que iriamos atender a todos com calma, mas não era esperava todo este público, cheguei aqui às 6h30 e já tinha 30 pessoas na fila”, revelou.

Diretor-presidente do Detran, Rudel Trindade Júnior, durante entrevista ©Henrique Kawaminami Rudel explicou que na triagem que fizeram no local, poucas pessoas realmente estavam lá para resolver questões urgentes. “Quem deveria vir são aqueles que por exemplo não tiveram carteira (habilitação) apreendida e não tem a digital, já cumpriu as penalidades e tinha que vir buscar o documento, ou poque recebeu penalidade para apreender a habilitação”.





Ele ainda explicou que a equipe estava trabalhando só com 50% dos funcionários, por isso gerou mais demora no atendimento, assim como o movimento “atípico” na unidade. Eram três guichês disponíveis, com a entrada de três pessoas por vez. Elas foram divididas em duas filas, uma para habilitação e outra sobre veículos.





Preferência – O aposentado Abecil Luiz Pontes, de 65 anos, chegou ao local por volta das 7h30, para fazer o licenciamento do seu carro. Ele que faz parte do grupo de risco admitiu que estava com medo do coronavírus, mas que ao mesmo tempo seguia as recomendações, tanto que usava uma máscara no local.





“Temos que se proteger, não tenho muita prática com internet, por isso prefiro vir aqui resolver logo esta questão (licenciamento), para não dar problemas depois”, explicou ele, que já estava há uma hora na fila de espera.





Já o motorista Cláudio Lopes, 41, foi até o local renovar sua carteira de habilitação e já prevendo uma fila, chegou às 6h da manhã. Ele reclamou que apesar de ir cedo, estava demorando o atendimento. “Tenho função remunerada, por isso precisa resolver logo esta questão da carteira, além disto estou há 20 dias dispensando do serviço, então aproveitei a oportunidade”.





Anderson Santos, 38, que também é motorista, contou que se surpreendeu ao notar que tinha 30 pessoas na sua frente (fila), mesmo chegando às 6h da manhã no local. “Temos que esperar para ser atendido, mas entendo que o pessoal organizou bem a fila”, disse ele, que foi ao local fazer o licenciamento do veículo.





Necessidade – Rudel explicou que a maioria das atividades que o pessoal foi fazer no Detran poderia ser feita pela internet, além do que outros prazos foram prorrogados. “No caso do licenciamento as placas 1 e 2 (prazo) termina em maio, foi prorrogado”.





Também citou que os documentos que já foram pedidos, podem ser enviados na residência do motorista, custando apenas R$ 8,20. “Também abaixou o preço, que antes custava R$ 14,00, e agora fica mais barato do que pagar estacionamento nas ruas”.





Sobre a renovação (carteira de habilitação), disse que todo processo pode ser feito pela internet, com agendamento para exame médico. As outras agências do Detran também retornaram as atividades (presenciais), estando fechadas apenas as dos shoppings.

