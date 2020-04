CAPITAL| Feira Central de Campo Grande volta a funcionar com regime especial de prevenção ao Covid-19

As medidas preventivas são similares aquelas que foram exigidas para a reabertura das 53 feiras livres e também do camelódromo.

Feira Central de Campo Grande ©Fecomércio MS/Divulgação

A Feira Central de Campo Grande volta a funcionar neste sábado (11) após aprovação do plano de contingência. A liberação da prefeitura veio após a aprovação do plano de contingência, com medidas de biossegurança, apresentado pela associação que representa os 300 comerciantes, proprietários de boxes e lojas.





O estabelecimento funcionará em regime especial de prevenção ao covid-19, com medidas similares aquelas que foram exigidas para reabertura das 53 feiras livres e o camelódromo. Além de ser uma atração turística da cidade, a feira gera em torno de 1.000 empregos, diretos e indiretos.





As medidas preventivas incluem o uso de álcool em gel 70% para higienização das mãos dos frequentadores quando entrarem e saírem da feira, que devem ser colocados em pontos estratégicos, e o oferecimento de máscaras para aqueles que não possuírem.





Os comerciantes deverão constituir uma brigada que além de orientar os frequentadores para manterem distanciamento mínimo, vai medir a temperatura corporal, sendo barrada a entrada daqueles que estiverem com febre.





As pessoas que se incluem no grupo de risco, como gestantes, lactantes, pessoas mais de 60 anos e portadores de doenças crônicas não poderão trabalhar, e todos os funcionários e feirantes devem usar máscaras e luvas.





Por G1 MS