Capital confirma dois novos casos de coronavírus e três pacientes estão na UTI

Capital concentra maior número de pacientes com a Covid-19

A confirmação de dois novos casos de coronavírus, divulgados nesta quinta-feira, levaram a 40 o número de pessoas com a doença, em Campo Grande. Com os registros da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), são 55 casos da doença em Mato Grosso do Sul, sendo uma morte.





Uma das novas vítimas é uma mulher de 63 anos, internada nesta quinta-feira, em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com uso de ventilação mecânica. A circunstância desta infecção ainda é investigada pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). Outra pessoa, na faixa entre 20 e 29 anos, também foi confirmada com a doença.





Dos 40 de casos confirmados do novo coronavírus, 25 já saíram da quarentena, seis estão internados e nove em isolamento domiciliar.





Dos que estão internados, dois se encontram em leitos de enfermaria, um em unidade semi-intensiva e três em UTI, com ajuda de ventilação mecânica, sendo um deles um homem de 38 anos.





Até hoje de manhã, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) investigava 28 casos no Estado. Na Capital, que concentra a maioria das vítimas da doença, o número de casos suspeitos saltou de 17 para 23, em 24h.





Fonte: campograndenews

Por: Tainá Jara