CAPITAL| Comércio de Campo Grande funcionará no feriado de Tiradentes

Atendendo à solicitação da Câmara de Dirigentes Logistas de Campo Grande (CDL-CG), o comércio da capital foi liberado para funcionamento no feriado de Tiradentes, comemorado nesta terça-feira (21).





De acordo com o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Luiz Eduardo Costa, o comércio deve seguir as orientações de Higienização e biossegurança, bem como as Leis Trabalhistas previamente acordadas.





A medida foi adotada para auxiliar na retoma das atividades, após quarentena provocada pelo novo coronavírus, conforme explica o presidente da CDL CG, Adelaido Vila.





“Para muitos lojistas abrir amanhã fará a diferença para o fechamento do mês. Não está fácil, mas todos estamos trabalhando para sair dessa crise e voltarmos as nossas vidas, superando esse período de pandemia”.





Transporte coletivo





Devido a nova medida, o consórcio Guaicurus estabeleceu por ordem da Agetran, os itinerários dos transportes coletivos disponíveis no feriado:





050 – Hospitais/Centro;

129 – Aero Rancho/Região;

130 – Moreninhas/Região;

232 – Mata do Jacinto/Região;

240 – Santa Luzia/Região;

327 – Santa Emília/Região;

328 – Coophavila/Região;

413 – Indubrasil/Região;

420 – Júlio de Castilho/Região;

523 – Maria Aparecida Pedrossian/Região; 525 – Itamaracá/Região.





Os horários de funcionamento serão: 4h40 às 8h30; 9h50 às 13h30; e 15h50 às 20h20.





Por G1 MS