CAPITAL| Camelódromo terá triagem com termômetro para permitir entrada de clientes

Centro comercial foi reaberto hoje, com sistema de rodizio de boxes e 30 clientes por vez

Camelódromo reabriu nesta quarta-feira (8) ©Álvaro Rezende

Fechado há 17 dias, o Camelódromo de Campo Grande voltou a funcionar nesta quarta-feira (8), em sistema de rodízio, com funcionamento diário de apenas 140 dos 473 existentes no centro comercial e entrada de apenas 30 clientes por vez, que será liberada após triagem com medição de temperatura.