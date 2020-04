CAMAPUÃ| Vereador Chitão assinou filiação no PSD de Camapuã

O PSD de Camapuã filiou com a janela partidária, os vereadores Altmir Abdias Juvêncio de Almeida, "Chitão" e Dra. Márcia Pereira





Chitão, esta em seu segundo mandato, e disputará a reeleição. É formado em Gestão Pública, trabalhou durante muitos anos com projetos voltados para Educação e Cultura e hoje sua atenção esta voltada à Saúde.





É representante da Associação de Apoio de Paciente com Câncer Amigos do Chitão, o vereador mantém a casa de apoio, prestando um trabalho totalmente voluntário. Além dele, equipes de apoio também ajudam, promovendo churrascos beneficentes em diversas cidades de Mato Grosso do Sul.





"Faço esse trabalho há 14 anos, oferecendo a casa de apoio em Barretos, interior de São Paulo, onde vários pacientes de Mato Grosso do Sul precisam buscar tratamento por se tratar de centro de referência na área", explica Chitão.









Por: Denise Nantes