BBB20| Flayslane perde disputa com Babu e Thelma e é eliminada do Programa

O BBB 20 termina na quinta-feira (23)

©Reprodução / TV Globo

Fim do BBB 20 para a Flayslane. A cantora recebeu 63% dos votos e foi eliminada do jogo. Ela disputou o paredão com Thelma, que recebeu 36,52% e com Babu, que levou apenas 0,47%.