BBB 20| Marcela é eliminada do Programa com 49,76%

A sister falou sobre seu futuro com Daniel foram do reality

Na noite desta terça-feira (7), a Globo exibiu mais um Paredão da edição 2020 do 'Big Brother Brasil', no qual Babu, Flayslane e Marcela disputavam a permanência na casa do reality show.





Considerada favorita no início do programa, Marcela Mc Gowan foi eliminada, com 49,76% dos votos, em disputa apertada com Flay, que recebeu 49,18% dos votos. Babu foi o menos votado com apenas 1,06% dos votos.





Fora da casa, Marcela participou do '#RedeBBB' no qual falou sobre seu relacionamento com Daniel, que é acusado de ter sido responsável por derrubar o favoritismo da sister no reality. Questionada sobre um futuro relacionamento com o brother, a médica disparou: Marcela: "Bom, Se ele quiser eu quero", finalizou.





