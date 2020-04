BATAYPORÃ| Idosa morre em hospital com sintomas respiratórios e pode ser segunda vítima de coronavírus em MS

Ela estava internada em Nova Andradina desde 1º de abril

Sônia teve sintomas respiratórios graves ©Jornal da Nova Sônia Regina dos Anjos, de 66 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (6) no Hospital Regional de Nova Andradina, cidade a 297 quilômetros de Campo Grande, com sintomas respiratórios graves. Ela era moradora em Batayporã, cidade onde foi registrada a primeira morte por coronavírus na última terça-feira, 31 de março.





A SES (Secretaria Estadual de Saúde) informou que investiga a morte da paciente suspeita de coronavírus. Um exame teria sido feito em 31 de março pelo Lacen (Laboratório Central) em Campo Grande, mas foi inconclusivo. O Lacen agora realiza outro exame para coronavírus e o caso não foi confirmado ainda.





Também de acordo com a SES, a paciente estava em isolamento no Hospital Regional de Nova Andradina desde o dia 27 de março, quando deu entrada. A investigação da secretaria apontou que ela teve sintomas após retornar de uma viagem para São Paulo a trabalho e que ela tinha hipertensão arterial.





O último boletim epidemiológico, divulgado pela SES no domingo, apontou 698 casos notificados, 55 em investigação e 65 confirmados. Um óbito foi registrado na última semana, uma mulher de 64 anos moradora em Batayporã, que estava internada em Dourados.





Os últimos três casos confirmados foram de duas mulheres, moradoras em Três Lagoas, uma de 47 anos e uma idosa de 88 anos, as duas estão internadas no hospital. Em Chapadão do Sul, houve um caso confirmado de um rapaz de 21 anos que esteve em São Paulo e está em isolamento domiciliar.





A Secretaria de Estado de Saúde informa que está em investigação um óbito de uma paciente com suspeita de coronavírus nesta segunda-feira (6.4) em Nova Andradina.





O exame feito pelo Lacen em 31 de março deu resultado inconclusivo. O Lacen está realizando novo exame para coronavírus da paciente. O caso não foi confirmado ainda para COVID-19.





A vítima é uma mulher de 66 anos, residente do município de Batayporã, que estava internada no Hospital Regional de Nova Andradina desde o dia 27 de março. A paciente estava em isolamento no hospital.





A investigação da Secretaria de Estado de Saúde apontou que a paciente apresentou sintomas após retornar de viagem para São Paulo a trabalho. A vítima tinha Hipertensão Arterial.









