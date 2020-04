BATAGUASSU| Prefeitura estrutura 12 leitos hospitalares para enfrentamento ao Covid-19

Bataguassu está trabalhando no enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19). Entre as medidas, o município, através da mobilização da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a ampliação de 12 leitos hospitalares.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Maria Angélica Benetasso, do total, serão cinco leitos clínicos adultos, dois leitos pediátricos e outros cinco serão utilizados para tratamento de terapia intensiva (leitos de UTI), em que serão tratados pacientes acometidos pela forma mais grave da doença.





Maria Angélica comenta que os quartos disponibilizados por meio da parceria com a Santa Casa local possuem equipamentos como respiradores mecânicos, monitores e bombas de infusão.





Segundo o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), que esteve em visita a unidade hospitalar, o município permanece com o planejamento para aumentar a capacidade de atendimento hospitalar além de ampliar ainda mais as condições de trabalho para os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate a pandemia, com a aquisição de equipamentos de proteção individual e demais insumos.





Caravina, que é presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) disse que uma série de medidas restritivas instituídas pelo município prosseguem em discussão para prevenir casos da doença. "Trabalhamos com afinco para postergar o surgimento de casos em nossa cidade e conseguir nos estruturar ainda mais para esta pandemia. Para isso, precisamos do apoio da população para que evitem aglomeração e que permaneçam em casa nesse período crítico para diminuir a velocidade do contágio do vírus. Juntos, cada um fazendo o que lhe compete, vamos passar por este difícil momento da melhor forma possível", completa.









ASSECOM