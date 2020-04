BATAGUASSU| Prefeitura distribui máscaras para famílias em vulnerabilidade social e orienta populares sobre prevenção a Covid-19

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres iniciou esta semana a distribuição de máscaras em atendimento às famílias em vulnerabilidade social cadastradas nos órgãos assistenciais do município (Bataguassu e Distrito de Nova Porto XV).





Simultaneamente, os profissionais da pasta estão atuando no comércio local, promovendo um trabalho de conscientização sobre a importância do uso de item devido a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e disponibilizando máscaras para aquelas pessoas que não estão utilizando-as.





De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para as Mulheres, Regina Duarte de Barros Dovale, foram adquiridas 3 mil máscaras de confecção artesanal (de pano) pela administração municipal. O investimento é na ordem de R$ 10.440 mil.





Todas as peças, segundo Regina, estão sendo entregues aos munícipes embaladas individualmente para proporcionar total segurança as pessoas que utilizarem.





"A recomendação baseada em decreto municipal é a de que a população passe a utilizar máscaras para ir a estabelecimentos comerciais, em órgãos públicos, como forma de diminuir o risco de contaminação da Covid-19. As famílias cadastradas pela Secretaria de Assistência Social podem obter mais informações sobre as entregas pelos nossos telefones de contatos", orienta.





Serviço





Mais informações sobre as entregas de máscaras podem ser obtidas pelo telefone (67) 3541-1818 (WhatsApp). Vale lembrar que considerando as medidas preventivas em combate a Covid-19, o atendimento ao público presencialmente permanece suspenso até o dia 3 de maio, conforme instituído por decreto municipal.

ASSECOM