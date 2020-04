BATAGUASSU| Prefeitura adquire 200 testes rápidos para diagnóstico da Covid-19

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde adquiriu 200 testes rápidos de diagnóstico do novo Coronavírus (Covid-19).





Segundo a secretária municipal de Saúde, Maria Angélica Benetasso, os exames fazem parte do reforço das ações estratégicas em combate a pandemia instituídas pelo município e serão utilizados em profissionais de saúde que estão na linha de frente, e que por isso, são considerados grupo de risco de contágio além de pacientes que apresentarem sintomas da doença.





A aquisição dos testes ultrapassou a casa dos R$ 31 mil.





"Essa é uma das estratégias colocada em prática pela administração municipal para se ter o diagnóstico precoce em pacientes que se enquadrem no perfil epidemiológico a partir dos critérios da Covid-19 e, com isso, adotar medidas preventivas e consequente diminuir a transmissão do vírus", explica a secretária.





O teste é feito com uma gota de sangue, em que se detecta o anticorpos IgG e IgM contra o Coronavírus. O resultado sai em 10 minutos.





Maria Angélica comenta que outros 20 testes rápidos foram encaminhados pelo Ministério da Saúde para testagem de profissionais de saúde que tiveram contato com casos confirmados da doença.





ASSECOM